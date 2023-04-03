Как добраться в Батуми из Тбилиси в 2024 году: все способы

На этой неделе Батуми попал в топ-5 лучших европейских туристических направлений. Красота грузинской столицы Тбилиси в представлении тем более не нуждается. При посещении Грузии стоить посмотреть оба этих города. Расскажем обо всех доступных способах доехать из Тбилиси в Батуми, а также обратно .

Есть довольно много вариантов того, как в 2024 году можно добраться в Батуми из Тбилиси, включая как общественный транспорт, так и более дорогие опции. Подобрать подходящий способ можно по соотношению затраченного времени и доступному бюджету. Подробно рассмотрим шесть вариантов, включая поезда, маршрутки, автобусы, такси, прокат автомобиля и самолет.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какое расстояние между Тбилиси и Батуми?

Этих города расположены на противоположных концах страны: в центре восточной части и на юго-западе. Расстояние между Батуми и Тбилиси по прямой линии насчитывает примерно 260 км, но если говорить о проложенных дорогах, то расстояние увеличивается до 360 км.

Сколько ехать от Тбилиси до Батуми?

Время в пути из Тбилиси до Батуми (и наоборот) составляет примерно 5-7 часов, конечный результат зависит от типа выбранного транспорта и загруженности дорог.

Если выбрать личный или взятый напрокат автомобиль, а также трансфер или такси, рассчитывать на завершение пути стоит за примерно 6 часов, если не делать остановки;

Маршрутка или автобус домчат в среднем за 6-7 часов (в это время включена пара остановок);

Самой быстрой будет поездка на скоростном двухэтажном поезде - 5 часов 8 минут, а обратно даже быстрее.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как доехать до Батуми?

У путешественников есть целых 6 вариантов транспорта, доступных и в этом году:

Самый лучший вариант - поезд (примерно 5 часов в пути, цена начинается от 35 лари, от 3 до 5 поездов в день); Самый гибкий вариант - трансфер (5-6 часов в пути, от 310 лари, доступен в любое время, любое количество остановок) либо такси (без остановок, но зато можно разделить с другими пассажирами и будет дешевле); Самый доступный вариант - маршрутка (6-7 часов в пути, цена от 35 лари, больше 10 рейсов в день); Вариант для тех, кто не любит маршрутки - автобус (6,5 часов в пути, цена 40 лари, 2-4 рейса в день); Вариант для тех, у кого есть водительские права - аренда автомобиля (5-6 часов в дороге, цена от $30 в день, любое время и любое количество остановок); Самый быстрый вариант - авиаперелет (время в полете -1 час, плюс дорога от аэропорта, цена от 150 лари, 1-2 рейса в день).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Батуми поездом?

Между Тбилиси и Батуми ходят удобные и новые скоростные поезда Штадлер. Эта поездка будет намного удобнее, чем в автомобильном транспорте, а отрезок пути вдоль черноморского побережья еще и очень живописен. Кроме того, это один из самых быстрых способов добраться из одного города в другой. Если ехать во втором классе, поездка выдет еще и относительно дешевой, плюс в поездах не укачивает, а для некоторых маленьких пассажиров это проблема.

В зимнее время между Тбилиси и Батуми ходят как минимум три поезда: в 8 утра, 17:05 и 00:30. Поезда ходят каждый день, включая праздники. В летнее время число рейсов увеличивают. Покупка билетов на поезд из Батуми в Тбилиси осуществляется таким же образом. Зимой поезда идут в 08:10, 17:20 и 00:15, летом добавляются еще рейсы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выбрать билеты на поезд из Тбилиси в Батуми?

Билеты на поезд продаются в три класса: бизнес (за 125 лари - 4300 рублей), первый класс (за 75 лари - 2500 рублей) и второй класс (за 35 лари - 1200 рублей). По сути разница заключается лишь в удобстве, поскольку розетки и вайфай есть даже во втором классе (работают они не всегда хорошо, лучше ловит на первом этаже поезда), относительно удобные сиденья и кондиционер (в летнее время это важно). Билеты в бизнес можно купить за сутки до поездки. При посадке в поезд можно доплатить 40 лари (1300 рублей)и при условии свободных мест изменить класс с первого на бизнес.

Как купить билет на поезд из Тбилиси в Батуми?

Поскольку этот маршрут пользуется большим спросом, особенно в с мая по сентябрь, рекомендуется покупать билеты на поезд заранее. Это сделать можно на сайте Грузинских железных дорог (есть и другие сайты, но там больше комиссия). Понадобится карта иностранного банка, а не российского.

Летом билеты стоит покупать заранее, продажа открывается за 20 дней. Но если все распродано, не стоит отчаиваться, иногда билеты возвращают, поэтому можно попробовать купить билет на вокзале перед поездкой. Во время поездки присланный на почту билет можно показать прямо с телефона. Билеты можно купить и на вокзале за наличные деньги, понадобится одно удостоверение личности.

Поезд до Батуми отправляется с главного тбилисского ж/д вокзала, расположенного на Вокзальной площади у метро. Стоит приходить за полчаса до отправления, при посадке понадобится билет и паспорт.

В Батуми поезд останавливается на центральном вокзале с бесплатным вайфаем. Такси до центра (около 4 км) стоит примерно 10 лари, но можно доехать и на автобусах за 30 тетри по зарубежной карте или транспортной карте Metromoney (аналог "Тройки").

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Трансфер из Тбилиси в Батуми или такси?

Для тех, кто хочет превратить обычную дорогу из точки в точку в увлекательное путешествие, понравится вариант трансфера. Компания GoTrip, например, позволяет добавить любое количество остановок по пути. Поездка из Тбилиси в Батуми без остановок будет стоить 290 до 340 лари за машину (около 5 часов). Продолжительность поездки с остановками на достопримечательностях возрастет, как и стоимость (рассчитать можно в приложении, указав все нужные остановки). Тем, что хочет ехать без остановок можно вызвать также обычное такси, например Яндекс, Bolt и Максим (есть множество других сервисов, менее популярных). Как минимум на автостанции Дидубе есть такси, где разделить поездку можно с другими пассажирами, получится 50-60 лари с человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси до Батуми на маршрутке?

Маршрутка - это дешевый способ доехать до Батуми, но пожертвовать придется комфортом. Также стоит запасти таблетки от укачивания. Хорошая новость состоит в том, что водители маршруток делают пару коротких остановок по пути, но время поездки из-за этого увеличивается до 6-7 часов. С другой стороны, без остновок ехать тяжело.

Маршрутки ходят с тбилисского автовокзала Дидубе. На нем есть ряд автостанций, одна из лучших называется Ниге. От площади Свободы до Дидубе можно доехать на метро, либо такси. Стоимость проезда до Батуми от Тбилиси составляет 35 лари, платят наличкой в кассу на автостанции. Маршрутки отправляются каждый час, либо при заполнении салона с 7:15 утра до полуночи. Стоит приехать на вокзал за полчаса до предполагаемого времени отправления.

В Батуми маршрутные фургоны останавливаются у главного автовокзала (примерно в 5 км от центра города). Из Батуми маршрутки ходят также, начиная с 7:15 утра, есть такси, стоимость такая же.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси до Батуми на автобусе?

Проезд на автобусе стоит немного дешевле, чем на поездн, но дороже, чем на маршрутке (однако это чуть более комфортный вариант). Автобусы есть трех разных перевозчиков, но стоимость проезда одинакова и принципиальных различий не имеют. Проезд стоит 40 лари (1300 рублей), можно купить онлайн, в кассах на вокзале, а также в офисах продаж. Автобусы идут с Ортачала, который находится на улице Димитрия Гулиа. Из Батуми в Тбилиси автобусы следуют от ж/д вокзала, который находится на улице Одиссея Димитриади.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как доехать из Тбилиси в Батуми на машине?

Для опытных водителей поездка в Батуми из Тбилиси будет отличной идеей, поскольку по пути есть множество природных и исторических достопримечательностей, а также кафе, чтобы перекусить. Лучшие фирмы, чтобы арендовать машину - это Local Rent, LocalCarHires и Rentalcars.

Как добраться из Тбилиси до Батуми на самолете?

Между городами есть внутренние рейсы двух перевозчиков Georgian Wings и Vanilla Sky (менее стабильный) Время в полете составляет около часа, стоимость полета в одну сторону для одного человека начинается обычно от 150 лари. Но нужно учесть еще время на дорогу до и из аэропорта.