Армянский футбольный клуб отказался выходить на матч чемпионата в знак протеста

В Армении пришлось отменить игру 17-го тура чемпионата страны по футболу между клубами "Пюник" и "Вест Армения". Гостевая команда решила не выходить на поле в знак протеста.

Игроки футбольного клуба "Вест Армении" проигнорировали матч 17-го тура чемпионата страны по футболу против "Пюника".

Матч должен был состояться в Ереване в 17:00 по местному времени (16:00 мск).

Команда гостей решила не выходить на поле в знак протеста против руководства клуба.

Согласно последним данным, в "Вест Армении" не платят зарплату уже на протяжении трех месяцев. Кроме того, ряд зарубежных футболистов остались без арендованных квартир.

В Федерации футбола Армении пообещали, что покроют долги клуба за счет так называемых "Средств солидарности", предоставленных УЕФА, однако это произойдет лишь в январе 2025 года.