В Северной Осетии обнаружили древний кувшин при расчистке реки

Волонтеры, которые занимались расчисткой русла реки в Северной Осетии, обнаружили древний кувшин. Как установили специалисты, находке более тысячи лет.

На берегу реки в Северной Осетии обнаружили кувшин, который датируется IV – X вв. н.э. Артефакт, найденный экологическими добровольцами при расчистке русла реки Камбилеевка в рамках акции "Вода России", относится к аланской археологической культуре, поведала пресс-служба минприроды республики.

«Еще весной текущего года во время очистки берегов реки Камбилеевка работники дошкольного образования, экологи-волонтеры из Беслана обнаружили старинный кувшин в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экология»

– пресс-служба минприроды Северной Осетии

Археологи уточнили, что для более детальной датировки находки необходим анализ других предметов быта, которые могут скрываться в тех же слоях.

Сообщается, что находка будет отправлена в один из музеев Москвы.

Это уже не первый "дар" рек Северной Осетии республиканской археологии. Ранее в реках региона находили старинный утюг, а также уникальный фотоаппарат позапрошлого столетия.