Бывшая сотрудница мэрии Еревана вернет государству $200 тыс

В Армении местной жительнице предстоит выплатить государству огромную денежную сумму. Женщина долгие годы работала в столичной мэрии.
Генеральная прокуратура Армении обяжет бывшую сотрудницу мэрии Еревана выплатить $200 тыс. Об этом рассказали 20 ноября в самом ведомстве.
Накануне Антикоррупционный суд постановил, что женщине, занимавшей с 2010 по 2020 год должность главного специалиста финансового отдела, необходимо выплатить государству 79 млн драмов (около $200 тыс)
Соответствующее решение суд принял в рамках дела о конфискации незаконного имущества.