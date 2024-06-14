Вестник Кавказа

Ереванская оппозиция не признает легитимности мэра Еревана

Ереванская оппозиция не признает легитимности мэра Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос легитимности мэра Еревана вызывает большие вопросы у армянской оппозиции, что формирует недоверие к его действиям, заявил член Совета оппозиционной инициативы "Айакве" Арам Петросян.

Власти армянской столицы получили мандат каждого десятого жителя Еревана, поэтому они не имеют права руководить городом, рассказал член Совета оппозиционной инициативы "Айакве" Арам Петросян.

Как пояснил общественник, резко подняв цены за парковки в столице, власти пообещали, что это разгрузит движение в городе, однако ситуация лишь ухудшилась.

"Почему в таком случае власти не возвращают прежние цены? Если верить обещаниям властей, то ветки метро должны были быть протянуты аж до Ашатаркского шоссе, где планируется построить Академический город. Однако ситуация в метро напоминает 1990-ые годы, когда в Армении были перебои с электричеством"

 – Арам Петросян

Городские власти ввели систему оплаты за проезд в городском общественном транспорте, которая вгоняет в ступор пожилых жителей города, поведал оппозиционер.

Еще одно новшество, которое шокирует горожан - стоимость проезда в 300 драмов. Люди с мизерной пенсией не могут понять таких нововведений, толкающих человека к гибели. Однако власти думают по-другому: нет человека – нет проблем. Это вызывает массовую миграцию из Армении, пояснил оппозиционер.

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