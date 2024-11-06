В МИД России заявили, что Запад хочет установить лояльное ему руководство в Грузии. В ведомстве пожелали грузинского народу отстоять идентичность.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Запад в прикрывании собственных интересов в Грузии.

Она отметила, что Запад хочет установить в Грузии то руководство, которое будет лояльно к нему.

"Когда они говорят о якобы российском вмешательстве - эта та ситуация, когда на воре и шапка горит. Они это делают для того, чтобы прикрыть свои собственные западные преступления"

- Мария Захарова

Дипломат выразила уверенность в том, что у грузинского народа получится отстоять свою идентичность.