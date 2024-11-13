Аэропорты Ставрополя и Минвод ждет реконструкция ВПП

Взлетные полосы в обеих воздушных гаванях Ставрополья ожидает масштабное обновление: краевой губернатор намерен осуществить их реконструкцию, рассказали в его пресс-службе.

Оба аэропорта Ставропольского края могут получить обновленные взлетно-посадочные полосы, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Ставропольском крае действуют два аэропорта. Один расположен в столице субъекта Ставрополе, второй – в курортном регионе Кавминвод, а именно в Минводах.

"По инициативе главы региона Владимира Владимирова модернизация аэродромной инфраструктуры обоих аэропортов региона будет продолжена в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система""

– сообщение

В ведомстве уточнили, что глава края заявил о необходимости осуществить реконструкцию ВПП в обеих воздушных гаванях.

И тот и другой аэропорты, подчеркивается в сообщении, в последние несколько лет характеризует тенденция к увеличению пассажиропотока: в 2024 году в них уже прилетели 4,7 млн пассажиров. Предполагается, что она не прекратится в ближайшее время. Именно поэтому было решено обновить и расширить инфраструктуру воздушных ворот Ставрополья.