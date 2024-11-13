Вестник Кавказа

Сколько туристов отдохнули на Ставрополье в 2024 году?

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© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
С начала года Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов. Глава Минтуризма отметил разнообразие туристических направлений в крае.

Пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья раскрыло количество туристов, которые отдохнули в крае с начала года.

По данным ведомства, Ставропольский край в текущем году принял свыше 7 млн путешественников. Как отметил глава министерства Андрей Толбатов, регион обладает разнообразием туристических направлений.

Министр подчеркнул, что на Ставрополье круглый год функционируют лечебно-оздоровительный, аграрный, промышленный и экстремальный туризм.

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