Сколько туристов отдохнули на Ставрополье в 2024 году?

С начала года Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов. Глава Минтуризма отметил разнообразие туристических направлений в крае.

Пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья раскрыло количество туристов, которые отдохнули в крае с начала года.

По данным ведомства, Ставропольский край в текущем году принял свыше 7 млн путешественников. Как отметил глава министерства Андрей Толбатов, регион обладает разнообразием туристических направлений.

Министр подчеркнул, что на Ставрополье круглый год функционируют лечебно-оздоровительный, аграрный, промышленный и экстремальный туризм.