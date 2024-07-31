Жители Азербайджана смогут пользоваться Ozon

Покупать товары из российского маркетплейса Ozon теперь могут и жители Азербайджана. На сайте уже представлены миллионы вещей.

Российским интернет-магазином Ozon отныне смогут пользоваться жители Азербайджана, сообщили сотрудники компании.

Руководство маркетплейса хочет построить в стране складские помещения, специальные пункты приема и выдачи заказов и наладить службу доставки.

"На витрине ozon.com покупатели из республики уже могут найти более 30 млн товаров различных категорий от детских товаров до бытовой техники. Доставка займет около 10 дней. В ближайшее время ассортимент товаров, доступных к заказу в республике, будет расширен более чем в 10 раз"

- Ozon

Азербайджан - одна из самых быстро развивающихся стран в сфере интернет торговли, со слов главы развития Ozon в СНГ Алексея Сапона.

"Мы уверены, что наш маркетплейс не только улучшит качество покупок для местных жителей, но и в перспективе станет платформой для развития местных предпринимателей"

- Алексей Сапон

В будущем компания желает приобщить к маркетплейсу местных предпринимателей, которые начнут процесс обмена товарами между Азербайджаном и РФ, а также другими странами содружества.

Ozon начал работать в международном направлении четыре года назад. Сейчас маркетплейс представлен в девяти странах, помимо России.