Fix Price открывается в Объединенных Арабских Эмиратах

Ретейлер Fix Price открыл первый магазин в ОАЭ. Всего во втором квартале было открыто 162 магазина.

Российская розничная сеть Fix Price, торгующая товарами по низким ценам, продолжает активное развитие, не только на российской территории. В частности, в июле было запущено представительство в ОАЭ.

Это стало логичным шагом в стратегии компании, которая уделяет большое внимание международному развитию. Эмираты выбраны из-за их динамичного развития, высокого спроса на товары повседневного спроса и гостеприимной бизнес-среды.

"Недавно мы преодолели отметку в 600 магазинов совокупно в Беларуси и Казахстане, которые показывают сильный рост LFL продаж, а в июле первый магазин Fix Price открыл свои двери в Объединенных Арабских Эмиратах"

– управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Отметим, что открытие торговой точки в Эмиратах является не только стратегическим шагом сети, но и свидетельством все возрастающей популярности концепции фиксированных низких цен не только на российском, но и на мировом рынке.