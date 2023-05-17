Опубликовано: 10:51, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый магазин Fix Price открылся в Ереване. Вторая торговая точка сети появится в Армении в течение месяца.

В Армении начал работать первый магазин российского ритейлера Fix Price. Он открыт в Ереване, готовится к открытию вторая торговая точка сети.

"Fix Price объявляет о выходе на рынок Армении, открывая свой первый магазин в Ереване"

– ритейлер

Первый армянский Fix Price открыт по франшизе. Еще один магазин по продаже различных категорий товаров с фиксированной ценой может быть открыт в республике в течение месяца.

Данный бренд присутствует также в Грузии, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Монголии, Латвии.