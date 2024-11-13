Вестник Кавказа

Экс-чиновник из Ингушетии нанес ущерб на крупную сумму

Экс-чиновник из Ингушетии нанес ущерб на крупную сумму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава автопредприятия в Ингушетии обвиняется в превышении полномочий. Против него завели дело, он нанес ущерб на 6 млн рублей.

Против бывшего главы автотранспортного предприятия при правительстве Ингушетии завели уголовное дело, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Как пишет надзорный орган, с января 2021 по июнь 2022 года он заключил с одной компанией договор о продаже 59 машин.

При этом все проданные автомобили принадлежали республиканскому правительству. Таким образом, мужчина нанес ущерб на 6 млн рублей.

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