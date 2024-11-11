Жилой дом горел в ингушском селе

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Ингушетии. Его площадь почти достигла 200 "квадратов". Сообщается, что в результате никто не пострадал.

Огонь охватил жилой дом в селе Нижние Ачалуки, расположенном в Малгобекском районе. Сообщение о ЧП распространило МЧС Ингушетии.

Пожар случился в ночь с воскресенья на понедельник. Сигнал о нем был получен в 03:39 мск.

Пожарные оперативно направились на место событий. Там оказалось, что загорелся жилой дом.

Пламя успело разгореться на площади 182 кв м. Вскоре возгорание удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что жертв в результате инцидента нет, никто не пострадал.

Почему начался пожар – также пока не известно, его причину выяснят специалисты.