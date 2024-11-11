Вестник Кавказа

Жилой дом горел в ингушском селе

Жилой дом горел в ингушском селе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Ингушетии. Его площадь почти достигла 200 "квадратов". Сообщается, что в результате никто не пострадал.

Огонь охватил жилой дом в селе Нижние Ачалуки, расположенном в Малгобекском районе. Сообщение о ЧП распространило МЧС Ингушетии.

Пожар случился в ночь с воскресенья на понедельник. Сигнал о нем был получен в 03:39 мск.

Пожарные оперативно направились на место событий. Там оказалось, что загорелся жилой дом.

Пламя успело разгореться на площади 182 кв м. Вскоре возгорание удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что жертв в результате инцидента нет, никто не пострадал.

Почему начался пожар – также пока не известно, его причину выяснят специалисты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и &quot;Камаз&quot;

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и "Камаз"

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

Новый мэр избран в Назрани

Новый мэр избран в Назрани

Жена имама с детьми стали жертвами пожара в Ингушетии

Жена имама с детьми стали жертвами пожара в Ингушетии

Директора школы обвинили в хищении более 2 млн рублей в Ингушетии

Директора школы обвинили в хищении более 2 млн рублей в Ингушетии

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы