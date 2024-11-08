Жена имама с детьми стала жертвами пожара в Ингушетии

Пожар в одном из сельских поселений Ингушетии унес жизни трех человек. Погибшими оказались жена имама и их дети.
Во время пожара, произошедшего на прошлой неделе в Малгобекском районе, погибли три человека. Об этом 14 ноября поведали в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.
Трагедия случилась в сельском поселении Инарки в прошлый четверг.
"В огне погиб трехлетний ребенок, позже в больнице скончался и второй. Их мать находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, где ей оказывалась вся необходимая квалифицированная помощь, но спасти ее не удалось"
– пресс-служба