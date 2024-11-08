Вестник Кавказа

Жена имама с детьми стала жертвами пожара в Ингушетии

Жена имама с детьми стала жертвами пожара в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в одном из сельских поселений Ингушетии унес жизни трех человек. Погибшими оказались жена имама и их дети.

Во время пожара, произошедшего на прошлой неделе в Малгобекском районе, погибли три человека. Об этом 14 ноября поведали в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Трагедия случилась в сельском поселении Инарки в прошлый четверг.

"В огне погиб трехлетний ребенок, позже в больнице скончался и второй. Их мать находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, где ей оказывалась вся необходимая квалифицированная помощь, но спасти ее не удалось"

– пресс-служба

 

 

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