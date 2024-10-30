Вестник Кавказа

Пожар в Ингушетии унес жизнь ребенка - возбуждено уголовное дело

Пожар в Ингушетии унес жизнь ребенка - возбуждено уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии завели дело по факту смерти малолетнего ребенка при пожаре. Инцидент произошел в селении Инарки, ведется следствие.

Пожар в частном жилом доме в селении Инарки под Малгобеком привел к смерти ребенка 2021 года рождения, открыто уголовное дело.

"Следователями следственного отдела по городу Малгобеку следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)"

– ГУ МЧС РФ по региону

При пожаре также пострадали два человека, один из них - ребенок 2020 года рождения. Место ЧП следователи, будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

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