Вестник Кавказа

Прокуратура расследует дело о пожаре в сельской школе в Дагестане

пожар в школе в Дагестане
© Фото: Telegram-канал прокуратуры Дагестана
Прошлой ночью в Дагестане произошел пожар в сельской школе. Возгорание было ликвидировано в четверг утром.

Прокуратура Дагестана займется расследованием дела о пожаре, произошедшем поздно вчера вечером в Шамильском районе. Об этом рассказали 31 октября самом надзорном ведомстве.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также в сфере обеспечения безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации"

– пресс-служба прокуратуры

Накануне огонь охватил крышу одноэтажной школы в селе Мачада. Площадь возгорания достигала 600 кв метров. К утру пожал был ликвидирован. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

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