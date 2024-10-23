Прокуратура расследует дело о пожаре в сельской школе в Дагестане

Прошлой ночью в Дагестане произошел пожар в сельской школе. Возгорание было ликвидировано в четверг утром.
Прокуратура Дагестана займется расследованием дела о пожаре, произошедшем поздно вчера вечером в Шамильском районе. Об этом рассказали 31 октября самом надзорном ведомстве.
"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также в сфере обеспечения безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации"
– пресс-служба прокуратуры
Накануне огонь охватил крышу одноэтажной школы в селе Мачада. Площадь возгорания достигала 600 кв метров. К утру пожал был ликвидирован. В результате происшествия ни один человек не пострадал.