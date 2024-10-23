В дагестанском ауле тушили крышу школы

Сегодня утром в дагестанском селе Мачада вспыхнула крыша школы, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров, однако его удалось оперативно локализовать и потушить.

Сегодня утром в школе в дагестанском селе Мачада загорелась крыша школы, сообщает Telegram-канал МЧС России.

"В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания... Пожар на 600 квадратах локализовали"

- МЧС Дагестана

К 7:45 возгорание полностью ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших – из-за раннего времени в школе никого не было.

Сейчас проливкой конструкций здания занимаются 14 огнеборцев и 3 единицы техники.