Вестник Кавказа

Сколько пожаров ликвидировано в Дагестане в 2024 году?

Сколько пожаров ликвидировано в Дагестане в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года в Дагестане уничтожено боле 2 666 пожаров. Жертвами возгораний стали 38 человек. Зарегистрировано 6 ЧС муниципального характера.

В Кизляре состоялось совещание Главного Управления МЧС РФ по Дагестану, на котором были подведены итоги работы с начала 2024 года. Оно прошло под руководством врио главы ГУ МЧС Олега Колпикова.

Он отметил, что за 9 месяцев текущего года вспыхнуло 2 666 возгораний, жертвами которых стали 38 человек (12 – дети), пострадали 36 человек, а общая сумма ущерба составила более 159 млн рублей.

Колпиков также заявил, что в 2024 году в Дагестане зарегистрировано 6 ЧС муниципального характера, которые связаны со взрывами газовоздушной смеси в частных жилых домах.

Начальник подчеркнул, что в результате травмы получили 54 человека (13 – дети), а 24 – лишились жизней. По его словам, был нанесен ущерб на сумму 52,3 млн рублей.

В заключение совещания были разработаны рекомендации и определены главные задачи дальнейшей работы. Кроме того, состоялось вручение наград и званий сотрудникам ведомства.

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