Вестник Кавказа

В Северной Осетии тушат масштабный пожар на мусорном полигоне

В Северной Осетии тушат масштабный пожар на мусорном полигоне
© Фото: пресс-служба минЖКХ Северной Осетии
Минувшей ночью в Северной Осетии вспыхнул мусорный полигон – огонь охватил уже 300 квадратных метров мусорных залежей, огнеборцы пытаются справиться с ним уже больше 13 часов.

Минувшей ночью в районе 1:00 в Северной Осетии вспыхнул пожар на мусорном полигоне, огонь быстро распространился на площади в 600 кв м, сообщила пресс-служба республиканского МинЖКХ. 

"Сейчас задействованы три экскаватора, три бульдозера, 15 самосвалов. Восемь машин также подвозят воду. Три из них направлены от "Специализированного экологического сервиса", еще три - от ГУ МЧС России по Северной Осетии"

- МинЖКХ Северной Осетии

Тушат пожар представители регионального оператора по переработке ТБО "Эра", сами работники полигона и сотрудники ГУ МЧС России по республике – это 20 огнеборцев и 4 единицы спцтехники, передает "АиФ-Ставрополье".

Как заверили в министерстве, вскоре ситуация нормализуется – в борьбе с огнем есть существенные подвижки.

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