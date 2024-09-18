Вестник Кавказа

Леса Северной Осетии начнут охранять беспилотники

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии за порядком в лесах будут следить с беспилотников. Цель – оперативное пресечение нарушений лесного законодательства, а также раннее выявление возгораний в лесных массивах.

В Северной Осетии к охране лесных массивов подключат 3 новых беспилотника.

"Северная Осетия вошла в число участников федерального проекта, в рамках которого для нужд лесничеств и лесных инспекторов в этом году закупят три беспилотника. Контракт на поставку беспилотной техники заключен"

– министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев

По его словам, они помогут сохранять природные ресурсы, оперативно реагируя на угрозы, такие как лесные пожары и нарушения законодательства в сфере охраны лесов.

Также одной из основных задач, которую будут решать новые дроны, является пресечение нарушений лесного законодательства. Чаще всего это вырубка деревьев без разрешений, несанкционированные свалки и другие нарушения, несущие вред экосистеме. Выявление таких фактов на ранних стадиях может предотвратить серьезные последствия.

Еще одной важной функцией беспилотников станет раннее обнаружение возгораний. С помощью теплозаписывающих камер дроны смогут обнаруживать повышенные температуры и дым, что позволит оперативно отправлять информацию для реагирования.

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