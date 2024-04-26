Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

В одной из средних школ североосетинского селения Чикола сегодня открылась первая в республике секция по работе с беспилотными летательными аппаратами – вскоре старшеклассников работе с БПЛА будут учить еще в 17 школах.

В одной из школ Северной Осетии сегодня заработала первая в регионе секция по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Открыли первый в Северной Осетии класс по работе с беспилотными летательными аппаратами в школе в №3 селения Чикола. Благодаря гранту Минпросвещения РФ в размере почти 300 млн рублей такие секции появятся еще в 17 школах республики. Центром практической подготовки для ребят стал Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж"

- Сергей Меняйло

Старшеклассники на занятиях будут учиться азам создания, сборки и управления БПЛА, а применить полученные знания они смогут в сельском хозяйстве, кинематографии, геодезии и медицине, пояснил Меняйло.

В качестве примера глава региона поведал о том, что с помощью специальных дронов в горную местность будут доставляться лекарства, также квадрокоптеры будут задействованы при проведении спасательных операций, - добавил он.