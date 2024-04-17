Карманный детектор дронов создали  в Чечне

Чеченские ученые создали небольшой и недорогой детектор БПЛА, он способен определить приближение дрона в радиусе примерно 2 км.

В Грозном разработали уникальное устройство - детектор дронов, который поможет защитить вашу частную жизнь и личное пространство. Это недорогое устройство можно легко разместить на одежде и быть уверенным в том, что незваные гости в виде дронов не останутся незамеченными.

«Устройство можно разместить на одежде, оно обнаруживает дроны в радиусе до двух километров от человека и оповещает об этом. Мы сделали его дешевле зарубежных аналогов и более удобным — у зарубежного аналога нужно отдельно носить зарядное устройство, выносную антенну и блок с электроникой. По соотношению цена-качество наша разработка будет являться наилучшим предложением на рынке»

– инженер парка высоких технологий ГГНТУ Ибрагим Елсаев.

Как работает детектор дронов?

Детектор дронов, созданный в Грозном, способен обнаруживать беспилотники в радиусе до двух километров от человека. Устройство оснащено специальными датчиками, которые реагируют на радиосигналы, характерные для работы дронов. Как только дрон попадает в зону обнаружения, детектор моментально реагирует и оповещает об этом своего владельца.

Одним из основных преимуществ детектора дронов является его компактность и легкость. Устройство можно незаметно закрепить на одежде или сумке, и оно будет готово к работе. Благодаря автоматическому оповещению о наличии дрона вблизи, вы сможете принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности.