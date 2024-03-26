Вестник Кавказа

В Ингушетии отреагировали на «атаку» дронов

Знак бесполетной зоны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Ингушетии опровергло появившуюся в интернете информацию о том, что территорию республики атаковали дроны. Установлено, что недостоверные данные распространяла фейковая страница, выдающая себя за администрацию Магаса.

Власти Ингушетии опровергли информацию, распространяющуюся в интернете о том, что на республику была совершена атака дронов.

«В социальных сетях распространяется информация якобы со страницы мэрии Магаса о возможной атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе. Угрозы не подтверждены никакими службами и органами»

– пресс-службы мэрии Магаса.

Согласно официальным данным, такие происшествия в Ингушетии зафиксированы не были.

Правоохранители установили, что информация распространялась фейковой страницей, которая не  имеет никакого отношения к руководству республики.

В этой связи власти региона призвали население доверять только официальным источникам информации.

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