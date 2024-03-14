В Чечне создали акустический детектор, засекающий любые дроны

Чеченские специалисты разработали акустический детектор, засекающий любые дроны. Данный детектор способен выявлять даже самые тихие звуки, что делает его эффективным инструментом в борьбе с нелегальным использованием БПЛА.

Инженеры российского конструкторского бюро «Талламхо» (Чечня) создали инновационный акустический детектор, способный обнаруживать беспилотные летательные аппараты по звуковым сигналам, обходя радиочастотное противодействие.

«На каких бы частотах ни работал дрон, он все равно издает звуки при работе. Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер. Люди, использующие детекторы „Малик“, могут подключать их к интернету и автоматически пополнять список сигнатур»

– конструкторское бюро «Талламхо».

Как работает акустический детектор

Этот акустический детектор отличается от традиционных радиочастотных систем детекции дронов. Он использует звуковые сигналы, издаваемые беспилотными аппаратами, для их обнаружения. Благодаря уникальной технологии, разработанной инженерами, данный детектор способен выявлять даже самые тихие звуки, что делает его эффективным инструментом в борьбе с нелегальным использованием дронов.

Преимущества акустического детектора от «Талламхо»

Одним из ключевых преимуществ данного акустического детектора является использование гражданских компонентов при его сборке. Это не только снижает затраты на производство, но и делает устройство более доступным для широкого круга пользователей. Кроме того, возможность обнаруживать дроны по звуку делает его уникальным и востребованным на рынке систем безопасности.

Перспективы применения

Акустический детектор от «Талламхо» может найти применение в различных сферах, где необходим контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов. Это могут быть объекты критической инфраструктуры, мероприятия массового скопления людей, аэропорты и другие.