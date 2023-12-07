Турецкие БПЛА научились запускать сверхзвуковые ракеты

Турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар" теперь могут доставлять к месту пуска новые сверхзвуковые ракеты UAV-122, новый тандем прошел успешные боевые испытания.

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Байрактар Акынджы" оказался отличным носителем новой сверхзвуковой ракеты UAV-122 производства компании Roketsan, его испытания в этом качестве успешно завершились в Турции, написал в публикации в социальной сети X генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинджи.

"Мы с гордостью движемся вперед по маршруту, который наметили с помощью наших национальных технологий. Наша ракета UAV-122 успешно прошла испытание. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в этот проект"

- Мурат Икинджи

О тактико-технических характеристиках нового турецкого боеприпаса известно немного: ракета UAV-122 – высокоточное оружие, у нее изменяемая траектория полета, которая сочетается с высокой маневренностью. Какой мощности боеголовку она может нести, в сообщении не указывается – как и другие характеристики, эти данные секретны, передает Trend.