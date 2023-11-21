Baykar готовит к запуску свой первый космический спутник

Уже в 2025 году в космос будет отправлен первый турецкий спутник – его разрабатывает крупнейший производитель БПЛА компания Baykar.

Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar, рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый спутник, пишет турецкая газета Akşam.

"Работа над нашей космической инициативой продолжается уже 1,5 года. Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами. В 2025 году мы отправим в космос наш первый спутник"

- председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар

Глава турецкой компании раскрыл и кое-какие секреты ее космического проекта: первый турецкий спутник будет новым словом в разработке глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений, передает РИА Новости.

Также компания разрабатывает орбитальные транспортные системы для космических технологий, - добавил Байрактар.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что уже до конца текущего 2023 года в космос отправится первый астронавт из Турции – событие анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, уточнив, что для полета утверждены два кандидата. Основной - это отличившийся успехами пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи, и запасной - инженер компании Roketsan в сфере запуска аппаратов в космос Тува Джихангир Атасевер.