СМИ: Иран стал на шаг ближе к отправке в космос человека

Иранская ракета-носитель Salman вывела на околоземную орбиту на высоту 130 км новую биокапсулу, предназначенную для изучения условий обитания человека в космической среде.

Иран сделал еще один шаг к освоению космического пространства – он отправил в космос новую биокапсулу, которая будет транслировать все параметры нахождения на орбите на удалении в 130 км от Земли, пишет иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Вес новой космической капсулы – 500 кг, она оснащена необходимой аппаратурой для исследования условий нахождения в космосе человека и запущена в рамках дорожной карты по отправке человека в космос, передает ТАСС.

Проект биокапсулы – новая разработка Организации аэрокосмической промышленности, которая является подразделением министерства обороны ИРИ.