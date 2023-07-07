Иран запустит пять космических спутников за четыре месяца

Новые иранские спутники отправятся в космос в скором времени. О развитии космической программы Ирана на ближайшую перспективу рассказал глава министерства ИКТ ИРИ.

Еще пять спутников окажутся на орбите до апреля – их запустит Иран. Детали рассказал министр ИКТ ИРИ.

"До конца года на орбиту Земли будут выведены 5 новых спутников"

– Иса Зарепур

Отметим, что чиновник имеет в виду конец года по иранскому календарю, то есть 20 марта будущего года.

Глава министерства добавил, что по два спутника запустят КСИР и Минобороны Ирана, передает Tasnim. Еще один спутник принадлежит иностранному государству.