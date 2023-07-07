Как тюрки изучали космос

Тюрки интересовалась космосом и астрономией с древних времен. Для тюркских племен кочевников знание астрономии было крайне необходимо. Интерес к небесным светилам прослеживается и в языке. В древней форме турецкого языка было много названий планет и гороскопов.

Астрономические символы в культуре

Одним из наиболее ярких примеров интереса тюрок к небесным телам стал эпос об Огуз-хане. В нем рассказывается, что хан тюркских народов Огуз-хан женится на девушке, появившейся из света, нисходящего с неба на землю. Своих детей от этого брака он назвал Солнцем, Луной и Звездой.

Особое значение придается символам солнца и луны, которые изображены на флагах многих государств и используются в качестве метафор как в письменной, так и в устной речи, а также в декоративно-прикладном искусстве.

Древние тюрки верили в единого Бога. Его имя буквально означало "владелец небес". Однако "небесам" придается более широкий смысл - в этой трактовке под ними подразумевается Вселенная.

Изучение космоса тюркскими племенами

Для многих цивилизаций древности космос был предметом особого интереса. В Средние века и раньше знания астрономии и астрологии были смешанными. Те, кто занимался астрономией, считались прорицателями.

Исламские ученые сыграли большую роль в разделении этих двух ветвей. С распространением ислама астрономические исследования в периоды Омейядов (661-750) и Аббасидов (750-1258) получили развитие.

Для исследований появляются обсерватории, созданные во времена империи Великих Сельджуков (1037–1194). В этот период известный визирь Низам аль-Мульк начал открывать медресе по всей империи Сельджуков, чтобы укрепить суннитский ислам и подготовить ученых, необходимых государству.

Одним из самых известных ученых, которые много лет преподавали в этих медресе и были основоположниками астрономических исследований, стал исламский правовед Аль-Газали. В одной из своих книг он пишет:

Тот, кто не знаком с науками анатомии и астрономии, не может хорошо понять существование и могущество Аллаха.

Востоковеды называют все научные труды как периода Румского султаната (1077–1308), так и периода Великих Сельджуков "Возрождением исламской истории".

К сожалению, монгольские нашествия уничтожили многие научные знания Империи Сельджуков.

Османская астрономия

Пришедшие позднее османы продолжили изучать астрономию. Во времена правления Баязида I в Бурсе была возведена Большая мечеть. Считается, что кафедра этой мечети, на которой читается пятничная проповедь, представляет собой своего рода трехмерную солнечную систему, украшенную интересным рельефом, где планеты, в том числе Земля, круглые.

Астрономия повлияла и победы Османской империи в морских сражениях. В этот период мореплаватели усовершенствовали астрономические исследования. Причем османы обращались и к работам разных авторов. Так, была переведена на турецкий одна из книг немецкого ученого и картографа Андреаса Целлариуса. Ближе к XIX веку во времена, правления Махмуда II, были проведены многочисленные реформы, одной из которых стало преобразование образовательной сферы, а также литературы, что значительно повлияло на дальнейшее становление астрономии.