Турецкий космонавт впервые совершит полет в конце 2023 года

Опубликовано: 15:47, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В этом году в космос отправится первый астронавт из Турции. Эрдоган назвал имена двух граждан, которые готовятся к полету - один из них основной, второй - запасной.

Первый космонавт-гражданин Турции совершит полет уже в этом году, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале Teknofest.

Он уточнил, что для полета утверждены два кандидата - основной и запасной.

«Первым турецким космонавтом на МКС станет отличившийся успехами пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи. Запасной космонавт для первой космической миссии страны – Тува Джихангир Атасевер – инженер компании Roketsan в сфере запуска аппаратов в космос»,

– объявил Эрдоган.

На фестивале космонавты и их семьи поднялись на сцену по приглашению президента Турции. По словам Эрдогана, первый полет турецкого космонавта должен состояться в последнем квартале этого года.

Первая турецкая космическая миссия на МКС составит 14 дней. В рамках миссии будут проведены 13 опытов, подготовленных турецкими вузами и исследовательскими центрами.

Ранее в апреле в Космическом агентстве Турции сообщали, что отправка на МКС первого турецкого астронавта состоится в ноябре 2023 года.