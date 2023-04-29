Турецкий космонавт впервые совершит полет в конце 2023 года

Первый космонавт-гражданин Турции совершит полет уже в этом году, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале Teknofest.
Он уточнил, что для полета утверждены два кандидата - основной и запасной.
«Первым турецким космонавтом на МКС станет отличившийся успехами пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи. Запасной космонавт для первой космической миссии страны – Тува Джихангир Атасевер – инженер компании Roketsan в сфере запуска аппаратов в космос»,
– объявил Эрдоган.
На фестивале космонавты и их семьи поднялись на сцену по приглашению президента Турции. По словам Эрдогана, первый полет турецкого космонавта должен состояться в последнем квартале этого года.
Первая турецкая космическая миссия на МКС составит 14 дней. В рамках миссии будут проведены 13 опытов, подготовленных турецкими вузами и исследовательскими центрами.
Ранее в апреле в Космическом агентстве Турции сообщали, что отправка на МКС первого турецкого астронавта состоится в ноябре 2023 года.