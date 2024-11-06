Вестник Кавказа

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия с начала года увеличила внешнеторговый оборот. Экспорт составил $5,5 млрд. Лидером среди торговых партнеров является Грузия.

За 10 месяцев текущего года Грузия нарастила внешнеторговый оборот на 5,5% - до $19 млрд, сообщает пресс-служба "Сакстата".

С января по октябрь Грузия закупила продукции на $13,6 млрд – на 5% больше прошлогодних показателей. Экспорт составил $5,5 млрд – на 7,4 млрд больше, чем в 2023 году.

Стоит отметить, что главным торговым партнером Грузии является Турция. За ней следуют Россия, США, Китай и Германия.

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