Россия и Грузия немного нарастили товарооборот

Российско-грузинский товарооборот вырос за первые два месяца года на 1,4%. При этом импорт из России в Грузию увеличился на 6%, а поставки грузинских товаров в РФ – на 3,7%.

Товарооборот между Россией и Грузией поднялся почти на полтора процента за январь и февраль 2025 года, сообщает грузинская служба статистики Сакстат.

За два месяца показатель вырос на 1,4% относительно цифр за прошлый год. В общей сложности он достиг $416,2 млн.

При этом, уточняет Сакстат, поставки из Грузии в РФ выросли на 3,7%. А импорт из России в Грузию поднялся на 6%.

Грузия закупает у России в основном нефтепродукты и газ, а также стальные изделия и определенные машины для обработки материалов. В топ-5 товаров также входят пшеница и меслин.

Россия приобретает у Грузии прежде всего разные напитки: вино, прочий алкоголь и минералку, а также плоды и картофель.