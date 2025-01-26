Вестник Кавказа

Грузия за несколько лет привлечет инвестиций на 9 млрд евро

Грузия за несколько лет привлечет инвестиций на 9 млрд евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии установили амбициозную цель по привлечению инвестиций. К 2028 году они рассчитывают добиться планки в 9 млрд евро.

В течение ближайших четырех лет грузинское руководство намерено привлечь в экономику страны 9 млрд евро инвестиций, такую сумму назвал вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

По его словам, цель эта хотя и амбициозна, но вполне реальна, так как Грузия является надежным партнером для международных игроков, которые по достоинству оценят также ее макроэкономическую стабильность.

Еще один основополагающий фактор, подчеркнул Давиташвили, – это стабильная геополитическая обстановка, за счет которой в том числе в последние три года было привлечено свыше $5 млрд прямых инвестиций из-за рубежа.

Министр также назвал такие позитивные показатели, как размер дефицита бюджета на уровне ниже 3% и весьма низкую инфляцию, а также прогноз по росту экономики от МВФ в 5% на ближайшие пять лет.

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