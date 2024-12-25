Азербайджан наторговал с Европой почти на $20 миллиардов

В Азербайджане раскрыли объем торгового оборот с Европой. Доля стран Евросоюза в экспорте Азербайджана за 2024 год составила 63,3%.

Объем торгового оборота Азербайджана с европейскими государствами в 2024 году составил $19,6 млрд, сообщает Государственный таможенный комитет страны.

В ведомстве подчеркнули, что данный показатель по сравнению с цифрами 2023 года в стоимостном выражении сократился на $5,2 млрд, а в процентном – на 21,1%.

В Комитете отметили, что прошедший год Азербайджан осуществил экспортных операций в страны Евросоюза на сумму $16,8 млрд, а импортных – почти на $3 млрд.

Уточняется, что доля европейских государств в общем объеме азербайджанского экспорта за 2024 год составила 63,31%, а в общем объеме импорта – 13,2%.