Вестник Кавказа

Азербайджан наторговал с Европой почти на $20 миллиардов

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане раскрыли объем торгового оборот с Европой. Доля стран Евросоюза в экспорте Азербайджана за 2024 год составила 63,3%.

Объем торгового оборота Азербайджана с европейскими государствами в 2024 году составил $19,6 млрд, сообщает Государственный таможенный комитет страны.

В ведомстве подчеркнули, что данный показатель по сравнению с цифрами 2023 года в стоимостном выражении сократился на $5,2 млрд, а в процентном – на 21,1%.

В Комитете отметили, что прошедший год Азербайджан осуществил экспортных операций в страны Евросоюза на сумму $16,8 млрд, а импортных – почти на $3 млрд.

Уточняется, что доля европейских государств в общем объеме азербайджанского экспорта за 2024 год составила 63,31%, а в общем объеме импорта – 13,2%.

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