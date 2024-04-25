Германия нарастила импорт азербайджанской нефти

С начала года Германия увеличила закупки нефти из Азербайджана. В январе-феврале 2025 года Азербайджан экспортировал почти 5 млн т сырой нефти и нефтепродуктов.

За первые два месяца 2025 года Германия импортировала 500 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана на $276,5 млн, пишет Государственный таможенный комитет.

Текущие показатели в стоимостном выражении превысили прошлогодние в 5,3 раза – на $224,3 млн. В количественном выражении они превысили в 6,1 раз – на 417,4 тыс т.

За период с января по февраль текущего года Германия стала вторым импортером азербайджанской нефти.

Стоит добавить, что с начала года Азербайджан экспортировал 4,8 млн т сырой нефти и нефтепродуктов, общая сумма поставок составила $2,7 млрд.