Вестник Кавказа

Казахстан экспортирует в Германию 1,5 млн тонн нефти

Казахстан экспортирует в Германию 1,5 млн тонн нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан намерен поставить в Германию 1,5 млн тонн нефти. Весь экспорт будет совершаться по нефтепроводу "Дружба".

В 2025 году Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 1,5 млн тонн нефти, говорится в материалах нацкомпании "КазМунайГаз" к коллегии Минэнерго РК.

Все поставки в Германию Казахстан будет совершать через нефтепровод "Дружба". В документе сказано, что в прошлом году по трубопроводу Казахстан экспортировал 1,5 млн тонн.

Отмечается, что в 2024 году объем поставок нефти в Германию, по сравнению с показателями 2023 года, увеличился на 50%. Казахстан намерен сохранить данный показатель.

Ранее министерство энергетики Казахстана заявляло о планах поставить в 2025 году в Германию 1,2 млн тонн нефти. Таким образом, планы экспорта выросли на 25%.

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