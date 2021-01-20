Вестник Кавказа

Нефтепровод "Дружба" повредили в Польше

Нефтепровод "Дружба" повредили в Польше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утечка нефти из нефтепровода "Дружба" произошла в Польше. Минэнерго Казахстана пообещал отреагировать на данную информацию.

Повреждения на северной ветке нефтепровода "Дружба" привели к утечке нефти на территории Польши, пишет Государственная пожарная служба Казахстана.

При этом польский оператор нефтепровода PERN заявил о возможной диверсии на трубопроводе. В самом ведомстве отметили, что угрозы возгорания и взрыва нет.

В Минэнерго Казахстана пообещали отреагировать на этот инцидент. В министерстве готовят комментарий по этому поводу и разъяснят, будут ли продолжены поставки в Германию.

Стоит добавить, что по нефтепроводу "Дружба" Казахстан экспортирует нефть в Германию. Против российской нефти тут действуют ограничения.

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