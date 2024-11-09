Вестник Кавказа

Казахстан не намерен поддерживать антироссийские санкции

Казахстан не намерен поддерживать антироссийские санкции
© Фото: Мария Новоселова / “Вестник Кавказа“
Казахстан не будет поддерживать антироссийские санкции США и ЕС, однако и не будет помогать другим обходить их – такую официальную позицию Астаны сегодня заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.

Казахстан не поддерживает антироссийские санкции, но и не будет выступать в качестве страны для их обхода, заявил сегодня в программе "Москва. Кремль. Путин" заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

"Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали - по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно"

- Серик Жумангарин

Замглавы кабмина страны выразил опасение, что санкционное давление может сильно сказаться на экономике Казахстана, а работа в ущерб собственному производству и запрет на торговлю нанесет ей реальный ущерб, передает Sputnik Казахстан.

Тем не менее, Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку его экономика "не выдержит" прямых санкций Запада, хоть он и не присоединился к антироссийским санкциям, добавил заместитель премьера.

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