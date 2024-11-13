Путин: Россия - крупнейший экономический партнер Казахстана

Россия входит в список основных экономических партнеров Казахстана, товарооборот с начала года превысил $20 млрд рублей. Активное сотрудничество ведется в нефтегазовом секторе, отметил Владимир Путин.

Высокий уровень сотрудничества России и Казахстана отметил российский лидер Владимир Путин в статье "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее", написанной для газеты "Казахстанская правда".

"Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза"

– Владимир Путин

Эффективное и выгодное сотрудничество идет в различных сферах. При этом во взаиморасчетах возрастает доля национальных валют, что ограждает экономику от негативного внешнего влияния.

За прошлый год двусторонний товарооборот стал рекордным и составил более $28 млрд, за девять месяцев текущего года - преодолел планку в $20 млрд.

Президент РФ отметил конструктивное сотрудничество сторон в нефтегазовом секторе. Россия и Казахстан совместно осваивают месторождения, ведут переработку энергоресурсом, работают над расширением трубопроводов.

"Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80% экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки"

– Владимир Путин

Статья опубликована накануне двухдневного визита российского президента в Астану, где пройдут двусторонние встречи и 28 ноября состоится саммит ОДКБ.