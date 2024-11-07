Президенты РФ и Казахстана сделают завтра заявление для СМИ

Уже завтра глава российского государства отправится с визитом в Казахстан. В рамках поездки он пообщается с лидером республики, после чего президенты стран выступят с заявлением для СМИ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после завтрашней встречи выступят с заявлением для прессы. Об этом поведал 26 ноября помощник российского лидера.

"Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием"

– Юрий Ушаков

Ранее сообщалось, что Путин приедет с двухдневным визитом в республике 27 ноября. В рамках поездки у него запланированы переговоры с казахстанским коллегой. Президент РФ а также поучаствует в очередной сессии СКБ ОДКБ.