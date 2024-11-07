Вестник Кавказа

Президенты РФ и Казахстана сделают завтра заявление для СМИ

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Уже завтра глава российского государства отправится с визитом в Казахстан. В рамках поездки он пообщается с лидером республики, после чего президенты стран выступят с заявлением для СМИ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после завтрашней встречи выступят с заявлением для прессы. Об этом поведал 26 ноября помощник российского лидера.

"Предусматривается заявление президентов России и Казахстана для СМИ и потом состоится, как это водится, государственный прием"

– Юрий Ушаков

Ранее сообщалось, что Путин приедет с двухдневным визитом в республике 27 ноября. В рамках поездки у него запланированы переговоры с казахстанским коллегой. Президент РФ а также поучаствует в очередной сессии СКБ ОДКБ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Россия и Казахстан проводят юбилейный форум

Россия и Казахстан проводят юбилейный форум

Путин в среду приедет в Казахстан

Путин в среду приедет в Казахстан

Участие Росатома в строительстве АЭС могут обсудить в Казахстане

Участие Росатома в строительстве АЭС могут обсудить в Казахстане

Москва и Астана обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли

Москва и Астана обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли

Глава Росатома встретился с премьером Казахстана

Глава Росатома встретился с премьером Казахстана

Казахстан нарастил импорт сладостей и чая из России

Казахстан нарастил импорт сладостей и чая из России

Казахстан серьезно готовится к приезду Путина – Токаев

Казахстан серьезно готовится к приезду Путина – Токаев

Лавров встретился с президентом Казахстана

Лавров встретился с президентом Казахстана

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы