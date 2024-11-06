Вестник Кавказа

Путин в среду приедет в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Послезавтра глава российского государства начнет свой визит в Казахстан. В рамках поездки у него запланирована встреча с местным коллегой.

В среду, 27 ноября, президент России отправится с визитом в Казахстан. Об этом сказано в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале пресс-службы президента республики.

В рамках поездки Владимир Путин проведет переговоры с местным коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Детали предстоящей встречи пока не сообщаются.

Кроме того, лидер РФ примет участие в онлайн-формате в XX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.

В четверг под председательством казахстанского лидера состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов"

– пресс-служба президента РК

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