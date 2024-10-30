Казахстан серьезно готовится к приезду Путина – Токаев

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что визит Владимира Путина придаст импульс отношениям двух стран. Путин приедет в Астану 27 ноября.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу предстоящего государственного визита российского лидера Владимира Путина в Астану.
Он отметил, что Казахстан серьезно готовится к приезду президента РФ. Токаев также назвал визит главы российского государства знаковым событием.
Президент подчеркнул, что отношения Москвы и Астаны носят образцовый характер и динамично развиваются, а визит Путина придаст им дополнительный импульс.
Напомним, визит Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября. Сегодня Токаев провел переговоры с руководителем российской дипломатии Сергеем Лавровым.