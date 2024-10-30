Вестник Кавказа

Казахстан серьезно готовится к приезду Путина – Токаев

Казахстан серьезно готовится к приезду Путина – Токаев
© Фото: сайт президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что визит Владимира Путина придаст импульс отношениям двух стран. Путин приедет в Астану 27 ноября.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу предстоящего государственного визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

Он отметил, что Казахстан серьезно готовится к приезду президента РФ. Токаев также назвал визит главы российского государства знаковым событием.

Президент подчеркнул, что отношения Москвы и Астаны носят образцовый характер и динамично развиваются, а визит Путина придаст им дополнительный импульс.

Напомним, визит Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября. Сегодня Токаев провел переговоры с руководителем российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
915 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров встретился с президентом Казахстана

Лавров встретился с президентом Казахстана

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Россия и Казахстан подпишут десятки документов

Россия и Казахстан подпишут десятки документов

Лавров прилетел в Астану

Лавров прилетел в Астану

Непогода закрыла дороги из Актюбинска в Россию

Непогода закрыла дороги из Актюбинска в Россию

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Композитор из Казахстана стал лауреатом международного конкурса в Москве

Композитор из Казахстана стал лауреатом международного конкурса в Москве

Большегрузы начали собираться на границе Казахстана и России

Большегрузы начали собираться на границе Казахстана и России

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы