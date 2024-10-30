Вестник Кавказа

Лавров встретился с президентом Казахстана

Лавров встретился с президентом Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров провел переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили визит Путина в Астану и двусторонние отношения.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Министр заявил, что обсудил с главой государства предстоящий визит президента России Владимира Путина в Астану, который запланирован на 27 ноября.

Лавров также сказал, что на встрече говорилось о подписании десятков документов в ходе приезда Путина в Астану, включая заявления лидеров стран.

Позже он добавил, что документы затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.

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