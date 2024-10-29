Вестник Кавказа

Россия и Казахстан подпишут десятки документов

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров встретился с Муратом Нуртлеу. Он отметил, что ведется серьезная подготовка к визиту Путина в Астану. Министр добавил, что будут подписаны десятки документов.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел в Астане переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Министр отметил, что отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Он подчеркнул, что к государственному визиту Владимира Путина в Астану идет серьезная подготовка.

Лавров заявил, что в ходе визита российского лидера в Казахстан будут подписаны десятки документов, которые готовятся сегодня ускоренными темпами.

Напомним, государственный визит президента России в Казахстан запланирован на 27 ноября текущего года.

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