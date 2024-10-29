Лавров прилетел в Астану

Глава МИД России прилетел в Астану. Но проведет переговоры со своим коллегой. В Москве заявили, что стороны планируют обсудить вопросы, связанные с визитом Путина в Казахстан.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Казахстан, где он проведет переговоры со своим коллегой Муратом Нуртлеу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стороны обсудят предстоящий визит президента Владимира Путина в Казахстан, пишет РИА Новости.

Помимо этого, министры поговорят как о двусторонних отношениях, так и международные вопросы, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.