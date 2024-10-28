Вестник Кавказа

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД проведет в Астане переговоры с коллегой из Казахстана. На них будет обсуждаться целый ряд вопросов, одним из которых станет подготовка к скорому визиту президента РФ в республику.

В среду, 6 ноября, начинается двухдневный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Казахстан. В ходе поездки он пообщается с местным коллегой Муратом Нуртлеу и заместителем премьера республики.

Центральное место на переговорах займет подготовка предстоящего визита российского президента Владимира Путина в РК, запланированного на этот месяц, передает РИА Новости.

Кроме того, стороны коснутся двусторонней повестки и международных вопросов. В частности, планируется поговорить о сотрудничестве в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Помимо этого, руководитель российского внешнеполитического ведомства побеседует с преподавателями и студентами одного из вузов Астаны.

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