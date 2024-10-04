Вестник Кавказа

Россия наращивает товарооборот с прикаспийскими странами

Россия наращивает товарооборот с прикаспийскими странами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России с прикаспийскими странами продолжает расти. В 2024 году он может составить $38 млрд. Взаиморасчеты ведутся в нацвалютах.

Россия увеличила товарооборот со странами, имеющими выход к Каспийскому морю – Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменистаном, заявил вице-глава Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

Он отметил, что по итогам текущего года товарооборот России с прикаспийскими государствами может достигнуть $38 млрд. Падалко подчеркнул, что объемы восстановлены после 2022 года.

При этом вице-президент отметил, что снижение товарооборота было с Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном. По его словам, бизнес восстановился благодаря принятым мерам.

Говоря о взаиморасчетах, он сообщил, что процесс ведется в национальных валютах. Падалко выразил уверенность, что все трудности будут преодолены.

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