Россия наращивает товарооборот с прикаспийскими странами

Товарооборот России с прикаспийскими странами продолжает расти. В 2024 году он может составить $38 млрд. Взаиморасчеты ведутся в нацвалютах.

Россия увеличила товарооборот со странами, имеющими выход к Каспийскому морю – Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменистаном, заявил вице-глава Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

Он отметил, что по итогам текущего года товарооборот России с прикаспийскими государствами может достигнуть $38 млрд. Падалко подчеркнул, что объемы восстановлены после 2022 года.

При этом вице-президент отметил, что снижение товарооборота было с Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном. По его словам, бизнес восстановился благодаря принятым мерам.

Говоря о взаиморасчетах, он сообщил, что процесс ведется в национальных валютах. Падалко выразил уверенность, что все трудности будут преодолены.