Россия и Абхазия нарастили товарооборот

Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Абхазией увеличился в 1,5 раза. Он заявил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что товарооборот между Россией и Абхазией увеличился в полтора раза с доковидных времен.

Министр назвал данные показатели очень хорошим результатом. Кроме того, он высоко оценил темпы роста ВВП республики, которые, по его словам, опережают плановые в 2 раза.

Лавров отметил, что Москва будет продолжать помогать Абхазии в социально-экономическом развитии. Он указал на осуществление совместной инвестиционной программы, пишет РИА Новости.