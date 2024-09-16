Вестник Кавказа

Россия и Абхазия нарастили товарооборот

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Абхазией увеличился в 1,5 раза. Он заявил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что товарооборот между Россией и Абхазией увеличился в полтора раза с доковидных времен.

Министр назвал данные показатели очень хорошим результатом. Кроме того, он высоко оценил темпы роста ВВП республики, которые, по его словам, опережают плановые в 2 раза.

Лавров отметил, что Москва будет продолжать помогать Абхазии в социально-экономическом развитии. Он указал на осуществление совместной инвестиционной программы, пишет РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В октябре спрос на туры в Турцию упал в России

В октябре спрос на туры в Турцию упал в России

В Абхазию по &quot;единому&quot; билету: турпоток превысил 5 тыс человек

В Абхазию по "единому" билету: турпоток превысил 5 тыс человек

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

Абхазия удвоила внешнеторговый оборот благодаря России

Абхазия удвоила внешнеторговый оборот благодаря России

Турист из России утонул в Абхазии в Пицунде

Турист из России утонул в Абхазии в Пицунде

Праздник урожая в Абхазии 2024: почему стоит поехать в Лыхны

Праздник урожая в Абхазии 2024: почему стоит поехать в Лыхны

Туристов в Абхазии предупредили о квазитропическом шторме

Туристов в Абхазии предупредили о квазитропическом шторме

Афиша Абхазии: в Лыхны пройдет юбилейный &quot;Праздник урожая&quot;

Афиша Абхазии: в Лыхны пройдет юбилейный "Праздник урожая"

В Абхазии впервые пройдет беговой марафон

В Абхазии впервые пройдет беговой марафон

Абхазия осенью: теплое море, сезонные фрукты и пустынные пляжи

Абхазия осенью: теплое море, сезонные фрукты и пустынные пляжи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы