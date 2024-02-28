В Абхазию по "единому" билету: турпоток превысил 5 тыс человек

В 2024 году Абхазия приняла свыше 5 тыс туристов, прибывших по единому билету, сообщает российский Минтранс. Турпоток прошлого года был выше.

Минтранс подвел итоги мультимодальных перевозок по "единому" билету" в Абхазию в 2024 году.

Попасть в Абхазию по такому билету можно было в период с 30 апреля по 30 сентября. За это время было перевезено более 5 тыс пассажиров.

"По "единому" билету пассажиры следовали от аэропорта Сочи и ж/д вокзала Адлера в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Чаще всего отдыхающие посещали Пицунду – около 46% пассажиров, и Сухум – 20%"

– Минтранс России

Подавляющее большинство пассажиров делали пересадку на автобусы в Абхазию с поездов - около 95% потока.

Пассажиропоток в рамках мультимодальных перевозок в этом году не достиг прошлогодних показателей - в прошлом летнем сезоне "единым" билетом воспользовались более 6 тыс человек.