Вестник Кавказа

Новым Генсеком ООН может стать Гросси

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Глава МАГАТЭ Гросси хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Полномочия Гутерриша завершатся в конце 2026 года.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может заменить Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН. О планах выдвинуться на пост Гросси поведал в рамках визита в родной город Буэнос-Айрес, передает издание La Nacion.

"Процесс выбора преемника (Антониу) Гутерриша еще не начался. Процесс начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет призыв к подаче заявок <...>. Я рассматриваю эту возможность, я рассматриваю ее серьезно"

– Гросси

Срок полномочий Гутерриша истечет 31 декабря 2026 года.

Отметим, что Гросси – опытный дипломат, с конца 2019 года он занимает должность главы МАГАТЭ.

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